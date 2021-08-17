Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih (yerleştirme) tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih tarihleri binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. 20 Ağustos'ta adaylar ilk yerleştirme için başvurularını gerçekleştirirken bilindiği üzere alınan kararla barajların düşürüldüğü 2. Tercihlerin de bu aşama sonrasında boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacağı bildirilmişti. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 barajında kalan adaylar bu noktada "2021 Ek tercihler ne zaman başlıyor, YKS 2. Yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...
Üniversite eğitimini almak isteyen ancak ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Üniversite boş kontenjan ve taban puanları baz alınarak yapılacak işlemlerde adaylar belirlenen başvuru ücretiyle beraber tercihlerini gerçekleştirmiş olacak. YKS ikinci ek tercih tarihlerinin ilerleyen haftalarda kesinleşmesi ön görülüyor.
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. İkinci ek yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak 2. ek yerleştirme sürecinin eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye dair, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu.
Açıklamadan önceki baraj puanı ise TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.
ÖSYM 2021 YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.
İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.