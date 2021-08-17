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Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:58

Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih (yerleştirme) tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

YKS tercih maratonu devam ederken binlerce adayın gözü ise ek tercihlerin yapılacağı tarihe çevrildi. 20 Ağustos tarihinde ilk aşamanın sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kontenjanlara yönelik yeni işlemler başlayacak. Bu noktada yeni belirlenen baraj puanlarına göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar “2021 Ek tercihler ne zaman başlıyor, YKS 2. Yerleştirme tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

YKS ek tercih tarihleri binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. 20 Ağustos'ta adaylar ilk yerleştirme için başvurularını gerçekleştirirken bilindiği üzere alınan kararla barajların düşürüldüğü 2. Tercihlerin de bu aşama sonrasında boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacağı bildirilmişti. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 barajında kalan adaylar bu noktada "2021 Ek tercihler ne zaman başlıyor, YKS 2. Yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

YKS EK TERCİH OLACAK MI VE NE ZAMAN?

Üniversite eğitimini almak isteyen ancak ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Üniversite boş kontenjan ve taban puanları baz alınarak yapılacak işlemlerde adaylar belirlenen başvuru ücretiyle beraber tercihlerini gerçekleştirmiş olacak. YKS ikinci ek tercih tarihlerinin ilerleyen haftalarda kesinleşmesi ön görülüyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. İkinci ek yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak 2. ek yerleştirme sürecinin eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye dair, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamadan önceki baraj puanı ise TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.

ÖSYM 2021 YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.

İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.

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Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih (yerleştirme) tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
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