KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu seneye ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı tarih belli olmadı. Kurum tarafından da başvurulara ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor.