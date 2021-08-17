MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?

TSK'da astsubay olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği 2021 MSÜ astsubay MYO sınavının sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmelerinin ardından "2021 MSÜ Astsubay MYO taban puanları" ile ilgili araştırmalar yaparak detayları öğrenmeye çalışıyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 yılı Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PERTEM resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan verilere göre 2021 Astsubay MYO sınavı taban puanlarına ilişkin şu detaylar yer alıyor;
Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS-TYT puanı 210,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için YKS-TYT puanı 150,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) taban puan olarak belirlenmiştir. Ancak Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için yerleştirme faaliyetleri sürecinde eksik kontenjan kalması durumunda YKS-TYT orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türünde 140,000 (yüz kırk) puan taban puan olarak uygulanacaktır.