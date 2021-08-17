MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?

TSK'da astsubay olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği 2021 MSÜ astsubay MYO sınavının sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmelerinin ardından "2021 MSÜ Astsubay MYO taban puanları" ile ilgili araştırmalar yaparak detayları öğrenmeye çalışıyor.

2021 MSÜ ASTSUBAY MYO TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 yılı Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları ve diğer tüm detaylar şöyle;