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Haberler Eğitim Haberleri MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 21:35 Son Güncelleme: 17.8.2021 21:35

MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?

MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına muvazzaf Astsubay yetiştiren 2 yıllık eğitim süreli Astsubay Meslek Yüksekokullarına 2021 yılı öğrenci alımları kapsamında yapılan sınavın sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından resmi site üzerinden adaylara duyuruldu. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar “2021 MSÜ Astsubay MYO taban puanları” ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?” şeklindeki soruyla araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar tarafından merak edilen 2021 MSÜ Astsubay MYO taban puanları ve diğer tüm detaylar.

TSK'da astsubay olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği 2021 MSÜ astsubay MYO sınavının sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmelerinin ardından "2021 MSÜ Astsubay MYO taban puanları" ile ilgili araştırmalar yaparak detayları öğrenmeye çalışıyor.

2021 MSÜ ASTSUBAY MYO TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 yılı Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları ve diğer tüm detaylar şöyle;



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PERTEM resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan verilere göre 2021 Astsubay MYO sınavı taban puanlarına ilişkin şu detaylar yer alıyor;



Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS-TYT puanı 210,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için YKS-TYT puanı 150,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) taban puan olarak belirlenmiştir. Ancak Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için yerleştirme faaliyetleri sürecinde eksik kontenjan kalması durumunda YKS-TYT orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türünde 140,000 (yüz kırk) puan taban puan olarak uygulanacaktır.


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MSÜ Astsubay MYO taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları kaç?
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