Okula uyum haftası tarihleri 2021: 1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte?

"1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı hakkında veliler araştırmalarını sürdürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvime göre ise okula uyum haftası tarihleri belli oldu. Hem Milli Eğitim Bakanı hem de Sağlık Bakanı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve detaylar da bu şekilde netlik kazandı. Peki; 1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte?