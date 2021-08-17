Okula uyum haftası tarihleri 2021: 1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte?

"1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı hakkında veliler araştırmalarını sürdürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvime göre ise okula uyum haftası tarihleri belli oldu. Hem Milli Eğitim Bakanı hem de Sağlık Bakanı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve detaylar da bu şekilde netlik kazandı. Peki; 1.sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte?
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.