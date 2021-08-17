MEB’den okullar ne zaman açılacak? yanıtı! Bu yıl okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi uzaktan eğitim mi olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları ise su şekilde;

Koca: "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir."

Bakan Koca: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."

Sağlık Bakanı Koca: "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

Koca: "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı."

Koca: "(Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek."

Koca:"Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir"