Work and Travel şartları nelerdir? Wordk and Travel için öğrenci olmak şart mı?

Work and Travel, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan, farklı ülkelerden yükseköğrenim gören gençlerin Amerika'yı ve Amerikan kültürünü tanımalarını amaçlayan bir programdır. Bu program kapsamında Amerika'ya giden gençler, birkaç ay boyunca Amerika'da kalarak Amerikan kültürünü tanırken, bir yandan da çalışarak kendilerini finanse etme hakkına sahip olmaktadır. Work and Travel programına katılabilmek için gerekli olan koşullar şunlardır

WORK AND TRAVEL ŞARTLARI

18 yaş ila 27 yaş arasında olmak

Minimum A2 ila B1 düzeyinde İngilizce yeterliğine sahip olmak

Lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak ya da

Önlisans programının ardından dikey geçiş yoluyla lisans eğitimine geçiş imkânı olan bölümlerden birinde önlisans öğrencisi olmak

Yükseköğrenim görülen üniversitede sahip olunan genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00'ın üzerinde olması.

Work and Travel programına katılabilmek için gerekli olan dil yeterliği koşulu, sözlü sınavla test edilmektedir. Sözlü olarak kendini ifade edebilecek kadar İngilizce yeterliğine sahip olmak, Work and Travel programına katılmak amacıyla Amerika'ya gidebilmek için yapılacak olan vize başvurusu sırasında da çok önemlidir. İngilizce konuşma becerisinin mümkün olduğunca gelişmiş olması, Amerika'ya ilk gidildiğinde de avantajlı olacağı unutulmamalıdır. Work and Travel kapsamında çalışılacak olan iş yerine gidildiğinde, orada bulunan kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmek açısından bu çok önemlidir. Work and Travel programına genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00'ın altında bulunan öğrenciler başvuru yapamaz. Ayrıca, açıköğretim fakültelerinde öğrenci olanlar ve asker ya da polis okullarında akademik niteliği bulunmayan 2 yıllık önlisans eğitimi gören kişiler Work and Travel programından yararlanamazlar.

WORK AND TRAVEL İÇİN ÖĞRENCİ OLMAK ŞART MI?

Work and Travel programına katılabilmek için, yükseköğrenim düzeyinde öğrenci olmak şartı vardır. Yükseköğretim düzeyinde önlisans eğitimi alanların da başvuruları kabul edilmekle birlikte, lisans öğrencilerine kıyasla önlisans öğrencilerinin başvurularının kabul edilme ihtimali daha azdır. Work and Travel programına başvurusunu yapan öğrencilerin başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda Amerika'da geçireceği süre boyunca çalışacakları iş yeri belirlenmektedir. İş yeri de belli olan kişiler daha sonra vize işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. Vize işlemlerinin olumlu sonuçlanması için, başvuru evraklarının Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun talepleri doğrultusunda titizlikle hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Tüm bu aşamalarda evrak ve işlemlerin koşullara uygun hazırlanabilmesi için, Work and Travel programı konusunda danışmanlık hizmeti veren profesyonel şirketlerden destek almak gerekir. Ayrıca bazı özel durumlar Work and Travel programından yararlanmaya engel teşkil etmektedir. Örneğin, sağlık durumu iyi olmayan ve uzun süreli tedavi sürecinden yeni çıktığı için sağlık yönünden bilinen risklere sahip kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır.

WORK AND TRAVEL YAŞ SINIRI

Work and Travel programına katılabilmek için yaş sınırları vardır. Programa başvuru yapacak olan öğrencilerin 18 yaş ila 27 yaş aralığında olması gerekmektedir. 27 yaşını doldurmuş ve daha sonrasında üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden kişiler programa katılma hakkına sahip değildir.

HER ÜNİVERSİTEDE WORK AND TRAVEL VAR MI?

Work and Travel programı ülkemizde yükseköğretim gören ve yukarıda belirtilen tüm şartları sağlayan tüm öğrenciler için uygundur. Yukarıda belirtilen şartları sağlamak koşuluyla her üniversitemizde eğitim gören öğrenciler bu programa başvuru yapma hakkına sahiptir.

WORK AND TRAVEL SÜRESİ

Work and Travel programı birkaç aylık bir süreci kapsamaktadır. Bu programdan yararlanan yükseköğretim öğrencilerinin Amerika'da geçireceği maksimum süre ise 4 aylık çalışma ve 1 aylık seyahat şeklinde belirlenebilmektedir.