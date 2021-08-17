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Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:54

YKS ek tercih olacak mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih olacak mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite tercihleri devam ederken gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM'nin belirlediği tercih kurallarına göre öğrencilerin tercih edebileceği okul sayısı ve detayları belli oldu. Sınav takvimine göre YKS tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ile yeniden şansını deneyecek. Peki YKS ek tercih olacak mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih araştırması son günlerde epey arttı. 5 Ağustos'ta başlayan tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Üniversitelerde ikinci ek tercih hakkı için araştırmalara başlayan öğrenciler ilgili kurumdan gelecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan kontenjan sayısına göre ek tarihler alınacak. Peki YKS ek tercih olacak mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler…

YKS EK TERCİH OLACAK MI VE NE ZAMAN?

Üniversite eğitimini almak isteyen ancak ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Üniversite boş kontenjan ve taban puanları baz alınarak yapılacak işlemlerde adaylar belirlenen başvuru ücretiyle beraber tercihlerini gerçekleştirmiş olacak. YKS ikinci ek tercih tarihlerinin ilerleyen haftalarda kesinleşmesi ön görülüyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. İkinci ek yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak 2. ek yerleştirme sürecinin eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye dair, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamadan önceki baraj puanı ise TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.

ÖSYM 2021 YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.

İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.

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YKS ek tercih olacak mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?
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