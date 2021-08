Boş kontenjanlar artacak

Öğrencileri bu yıl oldukça zorlayan, binlerce adayın baraj altında kaldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri devam ediyor. Sınavın geçen yıla göre çok daha zor olması nedeniyle bu yıl puanlar düştü. Ancak sıralamalar geçen yıla göre oldukça yükseldi. Adaylar daha düşük puanlar alsa da daha ön sıralara girdi. Örneğin, SAYISAL (SAY) puan türünde 2020'de 347 puan alan bir aday 162 bininci olurken 2021'de aynı puanı alan 94 bininci sıraya yükseldi. EŞİT AĞIRLIK (EA) türünde 2020'de 222 puan alan bir aday 457 bininci olurken, 2021'de 260 bininci oldu. Öte yandan bu yıl birçok programda boş kontenjanların artacağı öngörülüyor. Bu durum ikinci ek yerleştirmelerde tercih yapacak baraj altında kalan öğrencilerin işine yarayacak. Peki hangi sıralama aralığındaki adaylar, özellikle baraj puanı olan bölümlere girebilir? SABAH , Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile birlikte adaylar için çok önemli bir referans olacak çalışma hazırladı. Gözde programlar, hangi başarı sıralaması aralığında öğrenci alacak? Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? Geçen yıl kaç boş kontenjan kalmıştı? İşte en popüler programlar için devlet üniversitelerinde gereken sıralar:En gözde bölümlerin başında gelen tıp fakültelerinin kontenjanları 741 artırıldı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki kontenjanlar 17 bin 505. SAYISAL (SAY) puan türünde geçen yıl maksimum 419, minimum 22 bin 750'nci sırada kapanmıştı. Bu yıl 23 bine kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Geçen yıl bu bölümlerde 45 kontenjan boş kalmıştı.: 80 bin baraj şartı olan diş hekimliğinin devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanı 8 bin 768. Toplam 112 devlet üniversitesinde bu program uygulanıyor. Geçen yıl en üst sıralaması 12 bin 520, en altı ise 34 bin 48. SAY puan türünde bu sıralama aralığında olan adaylar rahatlıkla yerleşebilir. Geçen yıl 267 boş kontenjan kalmıştı.100 bin başarı sıralaması şartı var. 52 devlet üniversitesinde toplam 4 bin 220 kontenjan bulunuyor. Geçen yıl en son 47 bin 86'ncı sıradan öğrenci alınmıştı. 47 boş kontenjan kalmıştı.: 125 bin başarı sıralaması koşulu var. Bu yıl toplam 97 devlet üniversitesinde 16 bin 267 kontenjan bulunuyor. EŞİT AĞIRLIKLI (EA) puan türünde en üst sırası 91, en alt sırası 33 bin 813. Yani başarı sıralaması bu aralıkta olan bir aday hukuk fakültesine kolayca girebilir. Geçen yıl 1509 kontenjan boş kalmıştı.250 bin baraj koşulu var. Toplam 129 devlet üniversitesinde 7 bin 559 kontenjan bulunuyor. Geçen yıl azami 23 bin 246, minimum da 250 bininci sırada kapanmıştı. Bu sıralama aralığındaki adaylar rahatlıkla yerleşebilir.Bu yıl toplam 191 devlet üniversitesinde 12 bin 170 kontenjan var. SAY puan türünde geçen yıl maksimum 342, minimum 300 binde kapatmıştı. Geçen yıl 459 boş kontenjan kalmıştı.Geleceğin en gözde mesleklerinden biri olan yazılım mühendisliğinde bu yıl toplam 64 devlet üniversitesinde 3 bin 271 kontenjan var. Geçen yıl SAY puan türünde en üst sırası 71 bin 762, en alt sırası 192 bin 693 olmuştu. Geçen yıl 140 boş kontenjan kalmıştı.Toplam 9 devlet üniversitesinde 531 kontenjan var. Geçen yıl maksimum 5 bin 987, minimum 47 bin 480 sıralamayla kapattı. 2020'de 12 boş kontenjan kalmıştı.Toplam 141 devlet üniversitesinde 6 bin 402 kontenjan var. Geçen yıl maksimum 71 bin 762, minimum 192 bin 693 sıralamada kapandı. 2020'de 3 bin 260 boş kontenjan kaldı.300 bin barajı var. Toplam 99 devlet üniversitesinde 6 bin 25 kontenjan ayrıldı. Geçen yıl maksimum 7 bin 92, minimum 300 binde kapandı. 211 boş kontenjan kaldı.: Kontenjanı 5 bin 293. Geçen yıl maksimum 2 bin 449, minimum 30 bin 727 sıralamasında kapandı. 42 boş kontenjan kaldı.