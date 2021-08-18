DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz senelerde Eylül ayında başlayan tercih maratonunun bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak edilirken binlerce aday "2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavla beraber adaylar aldıkları puanları ve okulların açıkladığı kontenjanları baz alarak işlemlerini tamamlayacak. Buna göre; DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.