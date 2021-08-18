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Giriş Tarihi: 18.8.2021 20:57 Son Güncelleme: 18.8.2021 20:57

DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından gözler DGS tercihleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı sınavın ardından adaylar üniversitelerin taban puanlarına ve kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise “2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz senelerde tercihlerin Eylül ayında alındığı biliniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz senelerde Eylül ayında başlayan tercih maratonunun bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak edilirken binlerce aday "2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavla beraber adaylar aldıkları puanları ve okulların açıkladığı kontenjanları baz alarak işlemlerini tamamlayacak. Buna göre; DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...



2021 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?
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