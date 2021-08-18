DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz senelerde Eylül ayında başlayan tercih maratonunun bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak edilirken binlerce aday "2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavla beraber adaylar aldıkları puanları ve okulların açıkladığı kontenjanları baz alarak işlemlerini tamamlayacak. Buna göre; DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...