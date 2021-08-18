KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları erken açıklanır mı?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2021 KPSS ÖABT sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 15 Ağustos tarihli sınav Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi adı altında düzenlenirken öte yandan sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarına ilişkin sonuçları açıklanacağı tarih de netleşmiş oldu. Buna göre; 2021 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…