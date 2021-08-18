KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları erken açıklanır mı?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2021 KPSS ÖABT sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 15 Ağustos tarihli sınav Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi adı altında düzenlenirken öte yandan sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarına ilişkin sonuçları açıklanacağı tarih de netleşmiş oldu. Buna göre; 2021 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.