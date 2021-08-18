YKS 2021 tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercihleri için son gün geldi çattı!

Üniversite adaylarının yerleştirme işlemleri tüm hızıyla devam ederken binlerce aday "2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler bilindiği üzere 20 Ağustos tarihinde sona eriyor. Hal böyleyken son günlerin gelmesiyle beraber bu kez gözler YKS tercih sonuçları için verilen tarihe çevrildi. Peki, Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.