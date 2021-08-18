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Giriş Tarihi: 18.8.2021 21:26

YKS 2021 tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercihleri için son gün geldi çattı!

YKS 2021 tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercihleri için son gün geldi çattı!

Üniversitelerde tercih maratonu devam ederken sona yaklaşılmasıyla beraber binlerce aday YKS tercihlerinde son gün için geri sayıma başladı. İşlemler ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sürerken bu kapsamda ise “2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada bilindiği üzere 5-20 Ağustos 2021 tarihleri aralığında başvuruların alınacağı bildirilmişti. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte Üniversite tercihleriyle ilgili tüm detaylar...

Üniversite adaylarının yerleştirme işlemleri tüm hızıyla devam ederken binlerce aday "2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler bilindiği üzere 20 Ağustos tarihinde sona eriyor. Hal böyleyken son günlerin gelmesiyle beraber bu kez gözler YKS tercih sonuçları için verilen tarihe çevrildi. Peki, Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS 2021 tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercihleri için son gün geldi çattı!
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