Giriş Tarihi: 18.8.2021

Yüz yüze eğitim için aşı şart DİLAN KAYA

Okulların açık kalması için aşı hakkı çıkan tüm çocukların aşıalnmasını öneren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, “Çocukların aşılandğı ında hastaneye yatma ve ölüm oranlarında düşüş olduğunu biliyoruz” dedi