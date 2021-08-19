AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar "AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak?" diye araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde derslerin 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulurken, 2021 AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte 2021-2022 AÖF akademik takvimi ile AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.