AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar "AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak?" diye araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde derslerin 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulurken, 2021 AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte 2021-2022 AÖF akademik takvimi ile AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri; https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilecek.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınavsız ikinci üniversiteye; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler ikinci diploma sahibi olmak için başvuruda bulunabilir.
AÖF 2021 - 2022 AKADEMİK TAKVİMİ
- İkinci Üniversite 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
- YKS Yeni Kayıt 06 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma
- Dikey Geçiş 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma
- YKS Ek Yerleştirme 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma
- ANADOLUYÖS 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
- Yatay Geçiş 13 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme 04 Ekim 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - GÜZ DÖNEMİ
27 Eylül 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022
AÖF İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
|Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Acil Durum ve Afet Yönetimi *
|₺ 505
|2
|Adalet
|₺ 365
|3
|Aşçılık
|₺ 395
|4
|Bankacılık ve Sigortacılık
|₺ 365
|5
|Bilgisayar Programcılığı
|₺ 395
|6
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|₺ 365
|7
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|₺ 395
|8
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|₺ 365
|9
|Çocuk Gelişimi
|₺ 395
|10
|Dış Ticaret
|₺ 365
|11
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı *
|₺ 505
|12
|Emlak Yönetimi
|₺ 365
|13
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
|₺ 505
|14
|Ev İdaresi
|₺ 365
|15
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|₺ 395
|16
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|₺ 365
|17
|İlahiyat
|₺ 365
|18
|İlahiyat (Arapça) **
|₺ 730
|19
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|₺ 365
|20
|İşletme Yönetimi
|₺ 365
|21
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|₺ 395
|22
|Kültürel Miras ve Turizm
|₺ 365
|23
|Laborant ve Veteriner Sağlık *
|₺ 505
|24
|Lojistik
|₺ 365
|25
|Marka İletişimi
|₺ 395
|26
|Medya ve İletişim
|₺ 395
|27
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|₺ 365
|28
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|₺ 365
|29
|Özel Güvenlik ve Koruma
|₺ 395
|30
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|₺ 365
|31
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|₺ 395
|32
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|₺ 395
|33
|Sosyal Hizmetler
|₺ 365
|34
|Sosyal Medya Yöneticiliği
|₺ 365
|35
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|₺ 365
|36
|Spor Yönetimi
|₺ 365
|37
|Tarım Teknolojisi
|₺ 395
|38
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|₺ 365
|39
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
|₺ 475
|40
|Turizm ve Otel İşletmeciliği *
|₺ 475
|41
|Yaşlı Bakımı
|₺ 395
|42
|Yerel Yönetimler
|₺ 365
|43
|Web Tasarımı ve Kodlama
|₺ 395
|Açıköğretim Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Felsefe
|₺ 365
|2
|Görsel iletişim Tasarımı
|₺ 540
|3
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|₺ 365
|4
|Sağlık Yönetimi
|₺ 365
|5
|Sosyal Hizmet
|₺ 540
|6
|Sosyoloji
|₺ 365
|7
|Tarih
|₺ 365
|8
|Türk Dili ve Edebiyatı
|₺ 365
|9
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|₺ 365
|İktisat Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|₺ 365
|2
|İktisat
|₺ 365
|3
|İktisat (İngilizce)
|₺ 730
|4
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|₺ 365
|5
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|₺ 730
|6
|Maliye
|₺ 365
|7
|Uluslararası İlişkiler
|₺ 365
|8
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) **
|₺ 730
|İşletme Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Havacılık Yönetimi
|₺ 365
|2
|İşletme
|₺ 365
|3
|İşletme (İngilizce)**
|₺ 730
|4
|Turizm İşletmeciliği
|₺ 365
|5
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|₺ 365
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.
** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00'dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.