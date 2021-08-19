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Haberler Eğitim Haberleri AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021
Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:28

AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021

AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021

AÖF bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen milyonlarca üniversite mezunu, “AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Üniversite öğrencileri ve mezunlarının dahil olduğu Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli oldu. İşte AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihleri 2021!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar "AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak?" diye araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde derslerin 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulurken, 2021 AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte 2021-2022 AÖF akademik takvimi ile AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri; https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavsız ikinci üniversiteye; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler ikinci diploma sahibi olmak için başvuruda bulunabilir.

AÖF 2021 - 2022 AKADEMİK TAKVİMİ

- İkinci Üniversite 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

- YKS Yeni Kayıt 06 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Dikey Geçiş 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- YKS Ek Yerleştirme 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- ANADOLUYÖS 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

- Yatay Geçiş 13 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme 04 Ekim 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - GÜZ DÖNEMİ

27 Eylül 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022

AÖF İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505
2 Adalet ₺ 365
3 Aşçılık ₺ 395
4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365
5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395
6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365
7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395
8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365
9 Çocuk Gelişimi ₺ 395
10 Dış Ticaret ₺ 365
11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505
12 Emlak Yönetimi ₺ 365
13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505
14 Ev İdaresi ₺ 365
15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395
16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365
17 İlahiyat ₺ 365
18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730
19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365
20 İşletme Yönetimi ₺ 365
21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395
22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365
23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505
24 Lojistik ₺ 365
25 Marka İletişimi ₺ 395
26 Medya ve İletişim ₺ 395
27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365
28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365
29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395
30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365
31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395
32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395
33 Sosyal Hizmetler ₺ 365
34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365
35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365
36 Spor Yönetimi ₺ 365
37 Tarım Teknolojisi ₺ 395
38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365
39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475
40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475
41 Yaşlı Bakımı ₺ 395
42 Yerel Yönetimler ₺ 365
43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395
Açıköğretim Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Felsefe ₺ 365
2 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 540
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 365
4 Sağlık Yönetimi ₺ 365
5 Sosyal Hizmet ₺ 540
6 Sosyoloji ₺ 365
7 Tarih ₺ 365
8 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 365
9 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365
İktisat Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365
2 İktisat ₺ 365
3 İktisat (İngilizce) ₺ 730
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365
5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ₺ 730
6 Maliye ₺ 365
7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365
8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730
İşletme Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Havacılık Yönetimi ₺ 365
2 İşletme ₺ 365
3 İşletme (İngilizce)** ₺ 730
4 Turizm İşletmeciliği ₺ 365
5 Uluslararası Ticaret ve Lojistik ₺ 365

* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00'dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.

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AÖF ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi belli mi? AÖF ilk kayıt ücreti ve başvuru tarihi 2021
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