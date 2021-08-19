AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi, hibrit mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl yükseköğretim kurumlarının dersleri ve sınavları online gerçekleştirilmişti. 2020-2021 yaz okulu sınavının nasıl yapılacağı merak edilirken, "AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı, hibrit mi olacak?" sorusuna Anadolu Üniversitesi'nden yanıt geldi. Temmuz ayında kayıtları alınan AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

Konu hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından; "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır" şeklinde açıklama yapıldı.