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Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:26

Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman ve hangi gün?

Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman ve hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre bursluluk sınavı ne zaman sorusu yanıt buldu. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen İOKBS sınav tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) eylül ayında yapılacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman ve hangi gün? İşte detaylar…

Bursluluk sınavı tarihi MEB son dakika açıklaması ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen İOKBS tarihi için Eylül ayını işaret ederken gelen son açıklama ile sınav tarihi netlik kazandı. Her yıl olduğu 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflara uygulanan Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman ve hangi gün?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihe göre sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre sınav soruları değişkenlik gösterecek. Adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. 4 seçenekli soruların cevaplanması için sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.

BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2021

MEB'den 23 Haziran'da illere gönderilen resmi yazıda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS), 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman ve hangi gün?
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