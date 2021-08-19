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Giriş Tarihi: 20.8.2021 01:17

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler için tarih belli oldu mu?

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler için tarih belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında düzenlenen sınavın sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından gözler bu kez DGS tercihleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar üniversitelerin taban puanlarına ve kontenjanlarına göre belirlenecek tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek. Bu kapsamda “DGS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, tercih kılavuzu yayınlandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz senelerde tercihlerin Eylül ayında alındığı biliniyordu. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

DGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar bu kez tercih dönemi için geri sayıma başladı. Hal böyleyken binlerce aday DGS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene tercih dönemi Eylül ayında başlamıştı. Bu yılın tarihleri ise merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...



2021 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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