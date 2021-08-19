DGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar bu kez tercih dönemi için geri sayıma başladı. Hal böyleyken binlerce aday DGS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene tercih dönemi Eylül ayında başlamıştı. Bu yılın tarihleri ise merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...