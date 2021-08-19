DGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar bu kez tercih dönemi için geri sayıma başladı. Hal böyleyken binlerce aday DGS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene tercih dönemi Eylül ayında başlamıştı. Bu yılın tarihleri ise merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.