Hibrit eğitim nedir, ne demek? Anadolu Üniversitesi hibrit mi olacak? Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim sistemi açıklaması!

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

Hibrit eğitim kısaca karma eğitim olarak adlandırılabilir. Yani dersler hem yüz yüze eğitim şeklinde olacak, hem de uzaktan eğitim şeklinde olacak. Yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulmayan derslerde uzaktan eğitim modeli ele alınacak, pratik eğitimin şart olduğu alanlarda ise sınıf ortamında yüz yüze eğitim gerçekleşecek. Hangi derslerde yüz yüze eğitim yapılacağı ise üniversiteler tarafından belirlenecek ve öğrencilere duyurulacak.