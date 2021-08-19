YÜZ YÜZE EĞİTİM, KORONAVİRÜS, DOĞAL AFETLER

Kabine Toplantısının öncelikli gündemi yangın ve sel felaketleri olacak. Yaraların sarılması için atılacak adımlar, şu ana kadar atılan adımlar, bölgelerdeki son durum ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum detayları Başkan Erdoğan ve diğer Kabine üyeleri ile paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Kabine Toplantısının bir diğer sıcak gündem maddesi eylül ayında eğitime başlayacak okullar olacak. Aşılama hızla artarken, yeni varyantlar ve rehavet ile vakalar yeniden 20 binler seviyesine dayandı. Bu da, 'Yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

Ziya Selçuk'tan görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacağı Kabine Toplantısında bu konuya dair sunum yapacak. Özer, yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğini daha önceki açıklamalarında sık sık vurgulamıştı.