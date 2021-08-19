Okulların açılış tarihi ile ilgili peş peşe açıklamalar | 2021 Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Vaka sayısındaki artışın ardından okulların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bilindiği üzere, okullarda geçtiğimiz sene uzaktan eğitimle tamamlanmıştı. Öğrenciler ve velileri, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi adeta iple çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarih ile ilgili olarak detayları paylaştı. Her üç isim de, yüz yüze eğitime dikkat çekerken okullar açılacak mı konusuna da netlik kazandırdı. İşte, 2021 okullar ne zaman açılacak konusuyla ilgili son gelişmeler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve ortaöğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek. Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
Yüz yüze eğitime dair Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını ifade etti. Koca, şunları söyledi;
Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu hakkında şunları söyledi:
"Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler."