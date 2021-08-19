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Haberler Eğitim Haberleri YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 08:25

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin gündeminde YÖKDİL sınav giriş belgesi yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş belgesi ÖSYM tarafından duyurulacak. Söz konusu sınav tarihi yaklaşınca gözler ilgili kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 29 Ağustos’ta gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavının giriş belgesi yerleri ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere yayınlanıyor. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte tüm bilgiler…

YÖKDİL sınav giriş belgesi son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. ÖSYM sınav takvimine göre 29 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan 2021 YÖKDİL/2 sınavına giriş belgesi sorgulama ekranı AİS üzerinden duyurulacak. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınavın 29 Ağustos'ta yapılacak olması adayların beklentileri yaklaşan sınav öncesi iyice arttırdı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere yayınlanıyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, erişime açılacak. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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