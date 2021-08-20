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Haberler Eğitim Haberleri AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açıköğretim lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 20.8.2021 19:34

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açıköğretim lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açıköğretim lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ek sınav süreci bugün itibarıyla sona ererken gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce Açık lise öğrencisi sınava ilişkin sonuçların erişime açılacağı tarihi bekliyor. 16-20 Ağustos tarihlerinde öğrenciler online olarak sınavlara katılım sağlamıştı. Şimdi ise “AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili net bir tarih vermezken sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL ek sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınavlara ilişkin süreç bilindiği üzere 20 Ağustos yani bugün sona eriyor. Hal böyleyken açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Henüz sonuçların erişime açılacağı tarih bilinmezken kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EK SINAVLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da online olarak başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'da sona erecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açıköğretim lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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