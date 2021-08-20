AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açıköğretim lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

EK SINAVLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da online olarak başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'da sona erecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.