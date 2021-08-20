AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ek sınavları bugün sona eriyor. 16 Ağustos'ta başlayan açık lise ek sınavlarına online olarak katılacak olan adaylar "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Açık Öğretim Lisesi resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulacak. Böylelikle AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte MEB 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da online olarak başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'da sona erecek.
AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.