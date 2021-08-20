BİLSEM kayıtları ne zaman? MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden belirtilen tarihler arasında günlük 4 oturum olarak planlanmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

KAYIT DÖNEMİ ve KAYIT İÇİN GEREKENLER

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

1-Kayıt Formu

2-Veli Muvafakat Belgesi

3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

Eğitim öğretim yılı başlayana kadar Merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.