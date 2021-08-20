DGS tercih dönemi için kritik bekleyiş sürüyor. Adaylar tercihlerin yapılacağı tarihlerle ilgili açıklama için gözünü ÖSYM resmi sitesine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz senelere bakıldığında Eylül ayında alınan başvuruların bu sene de benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi beklentiler arasında yer alırken "DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" sprışaro da gündemdeki yerini aldı. İşte 2021 DGS tercih tarihleri ve detaylar...
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.