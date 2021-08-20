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Giriş Tarihi: 20.8.2021 19:19 Son Güncelleme: 20.8.2021 19:19

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ile tercih dönemi ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ile tercih dönemi ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce aday DGS tercihleri için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, Temmuz ayında katılım sağladıkları sınava ilişkin sonuçlara geçtiğimiz haftalarda erişim sağlamıştı. Bu noktada “DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?” şeklindeki sorular araştırma konusu haline geldi. Her yıl olduğu gibi tercihler geçtiğimiz yılın taban puanlarına göre yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? İşte ÖSYM’den son dakika gelişmeleri...

DGS tercih dönemi için kritik bekleyiş sürüyor. Adaylar tercihlerin yapılacağı tarihlerle ilgili açıklama için gözünü ÖSYM resmi sitesine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz senelere bakıldığında Eylül ayında alınan başvuruların bu sene de benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi beklentiler arasında yer alırken "DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" sprışaro da gündemdeki yerini aldı. İşte 2021 DGS tercih tarihleri ve detaylar...



2021 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ile tercih dönemi ne zaman başlayacak?
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