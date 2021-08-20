DGS tercih dönemi için kritik bekleyiş sürüyor. Adaylar tercihlerin yapılacağı tarihlerle ilgili açıklama için gözünü ÖSYM resmi sitesine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz senelere bakıldığında Eylül ayında alınan başvuruların bu sene de benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi beklentiler arasında yer alırken "DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" sprışaro da gündemdeki yerini aldı. İşte 2021 DGS tercih tarihleri ve detaylar...