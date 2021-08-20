LGS tercih sonuçları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise 2.tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, LGS 3. Tercih sonuçları sorgulamasına başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala gözler MEB LGS lise tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB LGS 3.nakil sonuç sorgulama ekranı
Liselere ilişkin tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları geri sayım sürüyor. LGS tercih sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanırken LGS 3.tercih sonuçlarının 20 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtmişti.
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." demişti.
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Dolayısı ile diğer kademelerde olduğu gibi liseler de 6 Eylül'de açılacak.
LGS tercih sonuçlarına http://www.meb.gov.tr'den erişim sağlanacak.