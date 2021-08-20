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Giriş Tarihi: 20.8.2021 23:50

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte Yüz yüze eğitimde son durum!

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte Yüz yüze eğitimde son durum!

Binlerce üniversitelinin gözü YÖK’ten gelecek “Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?” sorusunun yanıtındaydı. Uzunca bir süredir uzaktan eğitim alan binlerce öğrencinin beklediği açıklama YÖK’ten geldi. YÖK yazılı olarak yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Akademik takvimin başlayacağı tarih ise daha öncesinde duyurulmuştu. Buna göre üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili gelişmelerin detayları...

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi olacak? Şeklindeki sorular uzunca bir süredir gerek öğretim görevlileri gerekse yükseköğrenim öğrencileri tarafından gündemde yer almaya devam ediyordu. Bu kapsamda beklenen açıklama YÖK'ten geldi. YÖK, yüz yüze eğitime geçiş için çalışmaların başladığını ifade ederken üniversiteliler için okula dönüş sinyali verdi. Öte yandan "Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?" soruları da bilindiği üzere daha öncesinde yayımlanan akademik takvimle yanıt bulmuştu. İşte üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin tüm detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

"KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME" ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GEREKTİĞİNDE PROGRAM ÖZELİNDE YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİM YAPILABİLECEK"

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "AŞI TALEBİ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce de "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül 2021 itibarı ile başlayacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte Yüz yüze eğitimde son durum!
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