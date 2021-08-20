YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "AŞI TALEBİ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce de "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül 2021 itibarı ile başlayacak.