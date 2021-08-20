YDS başvuru kılavuzu erişime açıldı: 2021 YDS/2 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YDS başvuru tarihi ve kılavuzu!

Lisansüstü öğrenim almayı hedefleyen milyonlarca aday YDS için gün sayıyor. Ekim ayında yapılması planlanan sınav öncesi YDS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, 2021 YDS/2 başvuruları ne zaman yapılacak, YDS sınavı ne zaman düzenlenecek diye araştırıyor. İşte YDS başvuru tarihi, sınav tarihi ve başvuru kılavuzu.
YDS (2021-YDS/2) NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacaktır.
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
YDS başvuruları 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerde başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler YDS geç başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayacak.
YDS NE İŞE YARAR?
YDS sınavı ALES ile birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmektedir. Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.
YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
YDS sınavından alınan puanlar pek çok başvuruda geçerli olmaktadır. Fakat genellikle araştırma görevlisi seçme ve atama işlemleri için YDS sınavına başvurular yapılmaktadır. YDS sınavına girebilecek kişiler şunlardır:
- Doktora, doçent ve sanatta yeterlilik adayları
- Yüksek lisans programına girecek olan lisans mezunları
- Bir kurumda çalışan ve dil tazminatı veya yurt dışında görev sebebiyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen kişiler.
- Yabancı Dil Bilgisini test etmek isteyen lisans mezunları