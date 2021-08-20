YDS başvuru kılavuzu erişime açıldı: 2021 YDS/2 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YDS başvuru tarihi ve kılavuzu!

YDS NE İŞE YARAR?

YDS sınavı ALES ile birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmektedir. Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.