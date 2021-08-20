Yüz yüze eğitim nasıl olacak, hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim haftada 5 gün mü ve zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Buna göre, okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlıyor. ERdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından okullarda yüz yüze eğitimin detayları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin detayları MEB'in YouTube kanalında anlattı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU, HAFTADA 5 GÜN MÜ OLACAK?

Bu doğrultuda,yüz yüze eğitim nasıl olacak ve hangi sınıflar okula gidecek konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın YouTobe'daki kanalı üzerinden konuşan Özer, Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak, anne babaların okulların güvenli olmasını istediklerinin bilincinde olduğunu söyledi.

İşte, yüz yüze eğitim zorunlu mu ve haftada 5 gün mü konularıyla ilgili gelişmeler