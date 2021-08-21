2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman uygulanacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi online mı olacak?

YÖK bu yıl yaz okulu sınavları için yüz yüze sınav önerisinde bulunmuş, kararı üniversite yönetimlerine bırakmıştı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının nasıl yapılacağını açıklayarak "AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi online mı olacak?" sorusuna yanıt verdi. Öğrenciler, "2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman uygulanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi'nin son açıklamaları.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."
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