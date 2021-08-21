Geçtiğimiz gün tamamlanan YKS tercihleri, üniversitede yeni dönemin başlayacağı Eylül ayından önce sonuçlandırılacak. Üniversite kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği biliniyor. Bu nedenle üniversite adayları YKS üniversite tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır diye merak ediyor. İşte 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı.

YKS TERCİH – YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversiteye geçiş sürecini yöneten Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi; YKS (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos'ta üniversite tercihlerini almaya başladı. 20 Ağustos'ta tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı ancak üniversitelere kayıt sürecinin 4 Eylül'de başlayacağı düşünüldüğünde, sonuçların önümüzdeki hafta içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.