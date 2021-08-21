Geçtiğimiz gün tamamlanan YKS tercihleri, üniversitede yeni dönemin başlayacağı Eylül ayından önce sonuçlandırılacak. Üniversite kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği biliniyor. Bu nedenle üniversite adayları YKS üniversite tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır diye merak ediyor. İşte 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı.
YKS TERCİH – YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiteye geçiş sürecini yöneten Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi; YKS (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos'ta üniversite tercihlerini almaya başladı. 20 Ağustos'ta tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı ancak üniversitelere kayıt sürecinin 4 Eylül'de başlayacağı düşünüldüğünde, sonuçların önümüzdeki hafta içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversitelere kayıt süreci 4 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar tamamlanacak. İşlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerde eğitim ise, 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 13 Eylül'de başlayacak.
2021 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar üniversite yönetimleri tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Daha sonra ÖSYM boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme sürecini başlatacak. İlk yerleştirmede bir kuruma yerleşen öğrenciler yeniden tercihte bulunamayacak. Açıkta kalan öğrencilerin hak kazanacağı ek tercihler için tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından belirtildiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.