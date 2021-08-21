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Giriş Tarihi: 21.8.2021 19:33 Son Güncelleme: 21.8.2021 19:36

e-YDS sonuçları son dakika açıklandı! İşte ÖSYM ile e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

e-YDS sonuçları son dakika açıklandı! İşte ÖSYM ile e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre; Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sonuçlarını açıkladı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/11 İngilizce) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarının kontrolleri tamamlanmış olup, e-YDS 2021/11 İngilizce Temel Soru Kitapçığının 80 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 21 Ağustos 2021 tarihinde saat 19.20'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

E-YDS 2021/11 (İNGİLİZCE) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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e-YDS sonuçları son dakika açıklandı! İşte ÖSYM ile e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
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