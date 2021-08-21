KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvuru tarihi ne? KYK yurt başvurusu için kritik tarih!

Üniversiteye bu yıl başlayacak olan ve halihazırda üniversiteye devam eden yüz binlerce öğrenci, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Akıllardaki bu sorunun yanıtı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuru tarihi; YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben duyurulacak. İşte KYK yurt başvurusu için beklenen kritik tarih!

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS'ye girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.