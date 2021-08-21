KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvuru tarihi ne? KYK yurt başvurusu için kritik tarih!

Üniversiteye bu yıl başlayacak olan ve halihazırda üniversiteye devam eden yüz binlerce öğrenci, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Akıllardaki bu sorunun yanıtı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuru tarihi; YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben duyurulacak. İşte KYK yurt başvurusu için beklenen kritik tarih!
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'ye girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK YURT KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
YURTTA ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.