Yüz yüze eğitim heyecanı

YÜZ yüze eğitimin detayları netleşti. Tüm kademedeki öğrenciler 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla haftanın 5 günü tam zamanlı olarak okula gidecekler. İşte Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
'in yaptığı yazılı açıklamaya göre detaylar;
NORMALE DÖNÜŞ:
Sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitim devam edecek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayanlar için TRT EBA
ve EBA
platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.
DERS SAATİ AZALMAYACAK:
Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.
KANTİNLER DE AÇILACAK:
Kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.
MİNİKLER ERKEN BAŞLAYACAK:
1 Eylül-3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.
ÖĞRETMENE SEMİNER:
Öğretmenlere Kovid
- 19 salgınına dair seminerler verilecek.
MASKE ZORUNLU:
Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları okula maske takarak gelecekler. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışına izin verilmeyecek. Elektronik takip sistemiyle olası vakalar izlenecek.