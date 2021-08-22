AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınav 16-20 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Hal böyleyken açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Henüz sonuçların erişime açılacağı tarih bilinmezken kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da online olarak başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'da sona erecek.
AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.