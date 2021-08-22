DGS tercihlerinde son durum! 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Öğrenciler, sonuçların ardından DGS tercihleri için beklemeye başladı. Bilindiği gibi, DGS tercih kılavuzu ile beraber DGS tercih süreci başlayacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihlerinde son gelişmeler
Merakla beklenen 2021 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.