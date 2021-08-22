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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:35 Son Güncelleme: 22.8.2021 13:35

DGS tercihlerinde son durum! 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

DGS tercihlerinde son durum! 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

DGS tercihleri, sınav sonucu öğrenen adayların gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanırken, öğrenciler şimdi ise DGS tercihleri için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bilindiği üzere, DGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz DGS tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? İşte, 2021 DGS tercihleri son durum

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Öğrenciler, sonuçların ardından DGS tercihleri için beklemeye başladı. Bilindiği gibi, DGS tercih kılavuzu ile beraber DGS tercih süreci başlayacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihlerinde son gelişmeler

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 2021 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihlerinde son durum! 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?
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