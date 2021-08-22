DGS tercihlerinde son durum! 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Öğrenciler, sonuçların ardından DGS tercihleri için beklemeye başladı. Bilindiği gibi, DGS tercih kılavuzu ile beraber DGS tercih süreci başlayacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihlerinde son gelişmeler