KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı ön görülüyor.