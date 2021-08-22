Okula gitmek zorunlu mu ve yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın YouTube'daki kanalı üzerinden konuşan Özer, Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak, anne babaların okulların güvenli olmasını istediklerinin bilincinde olduğunu söyledi.

HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, "Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.