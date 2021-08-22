Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK ile üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitimde olacak mı?

Türkiye'de milyonlarca üniversiteli bu yıl okullarda yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyor. Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama sonrası bu dönem üniversiteler açılır mı sorusunu yanıtı netlik kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK ile üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son durum;
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."
"KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME" ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"GEREKTİĞİNDE PROGRAM ÖZELİNDE YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİM YAPILABİLECEK"
"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "AŞI TALEBİ"
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce de "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu.
2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül 2021 itibarı ile başlayacak.