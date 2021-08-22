Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK ile üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitimde olacak mı?

Türkiye'de milyonlarca üniversiteli bu yıl okullarda yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyor. Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama sonrası bu dönem üniversiteler açılır mı sorusunu yanıtı netlik kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK ile üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son durum;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.