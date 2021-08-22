Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.8.2021 06:19

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrenci üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İyi bir üniversitede eğitim görme hayalini kuran öğrenciler için tercih işlemleri 20 Ağustos’ta sona erdi. Şimdi ise ÖSYM'ye gözlerini çevirenler gelecek resmi açıklama için AİS ekranını düzenli olarak kontrol ediyor. Üniversite kayıtlarının 6 Eylül tarihinden itibaren başlanacağı bilinirken sorgulamalar epey arttı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

YKS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlanacağı bilinirken hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmek isteyenler gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklanması üzerine adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları açıklanma tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversitelere kayıt süreci 4 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar tamamlanacak. İşlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerde eğitim ise, 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 13 Eylül'de başlayacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA