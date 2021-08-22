YKS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlanacağı bilinirken hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmek isteyenler gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklanması üzerine adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2021 (Üniversite yerleştirme sonuçları) YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirdi.
Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları açıklanma tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversitelere kayıt süreci 4 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar tamamlanacak. İşlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerde eğitim ise, 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 13 Eylül'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.