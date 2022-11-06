2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale kent genelindeki sınav binalarında sınavlar sorunsuz olarak başlatıldı. Adaylar bina girişlerinde kontrol noktalarında hem evrakları kontrol edildi hem de üst aramaları yapıldı.

Bazı adayların boyun ve bileklerinde bulunan ziynet eşyaları çıkartıldı. Bir adayın bileğindeki kolye vatandaşların yardımı ile çakmakla yakılarak çıkarıldı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da sınava son anda yetişenler oldu.

Veliler de sınavların yapıldığı binaların bahçelerinden çıkarıldı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise sınav binasının kapıları kapatılarak içeriye hiçbir aday alınmadı. KPSS sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylara sınavda genel yetenek ve genel kültür alanlarındaki testlerden oluşan 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.