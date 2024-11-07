Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2024-KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi
Giriş Tarihi: 7.11.2024 15:38 Son Güncelleme: 7.11.2024 16:19

2024-KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını duyurdu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
2024-KPSS’de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
2024-KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA