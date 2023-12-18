27 ülkenin 50 üniversite ve kurumundan 300 bilim insanı konferansta buluştu

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi'nin çevre ve doğal kaynaklar alanlarındaki çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Hep birlikte çevremizi korumak için tedbir almaya çalışıyoruz. Bu güzel adayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre olarak bırakmalıyız" dedi.

"Esas olan dünyamızın geleceğidir. Bu yüzden bu konuya özen göstermeliyiz. Bireysel çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmek yerine, küresel çözümler aramalıyız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli projelerle çevreyi ve doğayı korumaya, elimizdeki kaynakları değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden adamıza temin ettiğimiz su projesi ise buna büyük bir örnektir" diye konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da tarımın her ülkenin temelini oluşturan kilit sektörlerden biri olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, "Su, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi konuları, tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir" dedi. "Konferansları; su, doğal kaynaklar, iklim değişikliği, ve sürdürülebilir çevre yönetimi sorunlarının ülkemiz ve bölge genelindeki tarım sektörüne etkilerini anlamak ve çözümler üretmek amacıyla büyük bir ilgiyle takip ediyorum" diyen Bakan Çavuş, "Su sorunları, iklim değişikliği ve çevresel zorluklar gibi konular, tarım sektörümüzü etkileyen temel faktörlerdir. Bu konferans, benim için, bu sorunlara odaklanmak ve bu alanda ortaya çıkan son araştırmaları ve çözümleri değerlendirmek açısından büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.