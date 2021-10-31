3. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Üçüncü sınıftan itibaren artık öğrencilerin İngilizceyi yavaş yavaş günlük yaşamlarında kullanmalarını hedefleyen İngilizce dersleri, belirli temalar etrafında verilmektedir:

Selamlaşma

Aile ve akrabalık ilişkileri

Duygular

Çeşitli oyunlar ve oyuncaklar

Evimizin bölümleri

İçinde yaşadığımız şehir

Taşıtlar

Hava durumu

Doğa

Üçüncü sınıfta verilen eğitim, bu temalar etrafında eğlenceli içerikler şeklinde hazırlanan bir müfredata dayanır. Bu temalar aracılığıyla, eğlenceli ve öğretici aktiviteler yoluyla öğrencilerin gündelik yaşam içinde karşılarına çıkan önemli ve temel nesnelerle, mekânlarla ve varlıklarla ilgili temel kavramların İngilizcelerini öğrenmeleri hedeflenir. Bu kavramları öğretirken, öğrencilere aynı zamanda İngilizce dinleme ve konuşma becerilerine temel oluşturmaları yönünde kazanımlar da sağlanır. 3. sınıf öğrencileri henüz yaş olarak küçük ve eğlenerek öğrenmeye daha meyilli oldukları için, tüm bu kazanımlar eğlenceli işitsel ve görsel-işitsel unsurlar ile desteklenerek verilmeye çalışılır. Bunların yanında öğrencilere oyun temelli etkinlikler de bolca yaptırılır.

3. sınıf İngilizce dersi üniteleri

Üçüncü sınıf düzeyinde İngilizce eğitiminin Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı İngilizce Öğretim Programı'na ve bu programa uygun olarak yürütülen müfredata uygun bir şekilde verilmesi için hazırlanan ders kitabı, 2019 yılında kabul edilmiştir. Bu kitap, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren beş yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Söz konusu ders kitabı, şu ünitelerden meydana gelir: