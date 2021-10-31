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Haberler Eğitim Haberleri 3. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 12:13

3. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

3. Sınıf yabancı dil İngilizce konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

İngilizce, dünyada en yaygın olarak kullanılan dillerden biridir. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarımızda da eğitimi verilen dillerin başında gelmektedir. İngilizce eğitimi temel eğitim düzeyinde ilk olarak 2. sınıftan itibaren verilmeye başlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce dersleri için yürürlüğe soktuğu öğretim programı, en son 2018 yılında güncellenmiş ve MEB 2021-2022 İngilizce müfredatı bu öğretim programı kapsamında yürütülmektedir. 3. sınıf İngilizce dersleri, 2. sınıfta başlatılan temel eğitimin üzerine, biraz daha geliştirilerek yürütülmektedir. 3. sınıf düzeyinde verilen İngilizce derslerinde artık yavaş yavaş öğrencilerin İngilizceyi sınıf ortamında ve okul dışındaki yaşamlarında aktif bir şekilde kullanmaya başlamaları hedeflenir. 3. sınıftaki İngilizce dersinde hedeflenen kazanımların elde edilebilmesi için, üniteler belirli başlıklar altında toplanan eğlenceli içeriklerden meydana gelir. 3. sınıf İngilizce dersi müfredatına hangi konular dahildir? 3. sınıf İngilizce eğitiminde hangi üniteler vardır?

Üçüncü sınıftan itibaren artık öğrencilerin İngilizceyi yavaş yavaş günlük yaşamlarında kullanmalarını hedefleyen İngilizce dersleri, belirli temalar etrafında verilmektedir:

  • Selamlaşma
  • Aile ve akrabalık ilişkileri
  • Duygular
  • Çeşitli oyunlar ve oyuncaklar
  • Evimizin bölümleri
  • İçinde yaşadığımız şehir
  • Taşıtlar
  • Hava durumu
  • Doğa

Üçüncü sınıfta verilen eğitim, bu temalar etrafında eğlenceli içerikler şeklinde hazırlanan bir müfredata dayanır. Bu temalar aracılığıyla, eğlenceli ve öğretici aktiviteler yoluyla öğrencilerin gündelik yaşam içinde karşılarına çıkan önemli ve temel nesnelerle, mekânlarla ve varlıklarla ilgili temel kavramların İngilizcelerini öğrenmeleri hedeflenir. Bu kavramları öğretirken, öğrencilere aynı zamanda İngilizce dinleme ve konuşma becerilerine temel oluşturmaları yönünde kazanımlar da sağlanır. 3. sınıf öğrencileri henüz yaş olarak küçük ve eğlenerek öğrenmeye daha meyilli oldukları için, tüm bu kazanımlar eğlenceli işitsel ve görsel-işitsel unsurlar ile desteklenerek verilmeye çalışılır. Bunların yanında öğrencilere oyun temelli etkinlikler de bolca yaptırılır.

3. sınıf İngilizce dersi üniteleri

Üçüncü sınıf düzeyinde İngilizce eğitiminin Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı İngilizce Öğretim Programı'na ve bu programa uygun olarak yürütülen müfredata uygun bir şekilde verilmesi için hazırlanan ders kitabı, 2019 yılında kabul edilmiştir. Bu kitap, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren beş yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Söz konusu ders kitabı, şu ünitelerden meydana gelir:

  • Selamlaşma
  • Benim Ailem
  • Sevdiğim İnsanlar
  • Duygular
  • Oyuncaklar ve oyunlar
  • Benim Evim
  • Benim Şehrim İçinde
  • Toplu Taşıma
  • Hava Durumu
  • Doğa

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3. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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