3 Yaş Etkinlikleri - 3 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

Evde ve dışarıda yapılabilecek birbirinden eğlenceli 3 yaş etkinlikleri bulunur. Çocuklarının sıkılmadan bir şeyler öğrenmesini isteyenler için 3 yaş çocuk ile yapılabilecek etkinlikler merak uyandırıcıdır. Eğitici 3 yaş etkinlikleri, patates baskı ve birlikte yemek yapma gibi kolay faaliyetlerdir. Zeka geliştirici 3 yaş aktiviteleri ve oyunlar, zorluk bakımından küçük çocuklara yöneliktir. 3 yaşındaki çocuğumla neler yapabilirim? İşte detaylar…

3 Yaş Etkinlikleri Neler?

Bu yaştaki çocuklar artık konuşmaya ve yürümeye başladıkları için oldukça hareketli ve oyun oynamaya isteklidirler. Aslında bebekler, 6. aydan itibaren hareketlenmeye başlarlar. Sürekli etraflarındaki nesneleri inceler, eller, ağızlarına götürür ve tanımaya çalışırlar. 3 yaşındaki bir çocuk artık yavaş yavaş bireyselleşmeye başlamak ister. Annesinin veya babasının yardımı olmadan küçük çaplı işleri halletmeye çalışır. Müdahale edildiğinde ise sinirlenmeye ve tepki göstermeye başlar. Bu yaştaki çocuklar oldukça inatçı olma eğilimi gösterirler. Örneğin, sevdiği bir oyuncağı kesinlikle vermek istemeyebilir ve her yere götürebilirler. Ayrıca konuşmaya başladıkları için sürekli soru sorabilirler. Bundan dolayı 3 yaşındaki çocuklar, motor becerilerini geliştiren zeka oyunları ile fiziksel anlamda performans gerektiren oyunlar oynayabilirler.

Oyun hamurlarına şekil verme

Patates baskısı

El baskısı

Kilden şekiller yapma

Makarna boyama

Kinetik kuma şekil verme

Kartonları, kağıtları kesme ve yapıştırma

Evcilik

Saklambaç

Masal, hikaye, çocuk kitabı okuma

Zıplama, atlama

Top oynama

Birlikte yemek yapma

Dans etme

Zeka Geliştirici 3 Yaş Aktiviteleri ve Oyunları Neler?

Çocuklarının zekalarının ve yaratıcı yönlerinin gelişmesini isteyenlerin, onlarla birlikte bazı oyunları oynamaları yararlı olur. Ek olarak, okula başlamalarını beklemeden okuma ve yazmayı, resim çizmeyi öğretmek zeka anlamında erkenden gelişmelerini sağlar. Bazı oyunlar bu anlamda oldukça destekleyicidir.

Legolar ile bloklar oluşturma

Yapboz

Eşleştirme kartları

Labirent oyunları

Enstrüman çalmayı öğreten oyunlar

Rol yapma

Bunlar, 3 yaşındaki çocukların anlayabileceği ve yapabileceği oyunlar olarak dikkat çekerler. Zekayı ve hafızayı güçlendirir, öğrenmeye teşvik eder, problem çözme becerisi kazandırır ve yaratıcılığı geliştirirler.