30 Yaş Sendromu Nedir? 30 Yaş Sendromu Kaç Yaşında Başlar, Kimlerde Görülür ve Neden Olur?

İnsanların gelişim evreleri psikolojide önemli bir yer tutan olgulardandır. Bu evrelerden biri olan 30 yaş ise ergenlik ile yetişkinlik arasındaki bir dönüm noktası olarak nitelendirilir. Dolayısıyla 30 yaş sendromuna sahip olan bireyler geçmiş ve gelecek arasındaki ince çizgide belirli psikolojik problemler yaşayabilir. Bu konuya açıklık getirilmesi için 30 yaş sendromu nedir, kaç yaşında başlar, kimlerde görülür ve neden olur gibi sorular yanıtlanmalıdır.

30 Yaş Sendromu Nedir?

Psikolojide 1, 2, 3 yaş sendromu gibi çocukluk dönemindeki geçişlere yönelik olarak incelenen durumların yanı sıra yetişkinlik dönemine dair olan sendromlar da mevcuttur. Bunlardan biri olan 30 yaş sendromu da Erikson'un gelişim evreleri çerçevesinde incelenebilen psikolojik durumlardan biridir. Nitekim Erikson'a göre insanların gelişim evrelerindeki psikolojik değişimler yalnızca çocukluk dönemini değil aynı zamanda yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde de devam eder. Dolayısıyla kişinin yaşantısında belirli bir düzene sahip olması gerektiğini düşündüğü dönemlerden biri olan 30 yaş da belli başlı psikolojik problemleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle 30 yaş dönemi genellikle üretkenliğe karşı durgunluk kavramıyla açıklanır. 30 yaş sendromuna yönelik olan temel açıklamaları merak eden kişilere bu psikolojik durumla ilişkili olarak sıralanabilen bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

30 yaş evresinde insanlar genellikle belli bir yaşam düzenine ve rutin aktivitelere sahiptir. Bu süreçte kişiler hobileri, işleri, günlük rutinleri gibi aktiviteler bakımından üretkendir. Son derece üretken olmaya çalışan kişiler 30 yaş evresinde kendilerinin başkaları için gerekli olduğu hissine kapılabilir. 30 yaş öncesindeki dönem ise yakınlığa karşı yalıtılmışlık veya uzaklık kavramıyla açıklanır. Dolayısıyla 30 yaş öncesindeki dönemde iş, aile, arkadaşlıklar, özel yaşam ve bireysel gelişim bakımından görev ve sorumlulukların üstlenildiği söylenebilir. 30 yaş öncesi ile sonrasındaki dönemin kesişim noktası olan bu evre ise kişilere neler yapıp yapamadıklarını sorgulatır. Sunulan bu bilgilerden yola çıkıldığı zaman 30 yaş sendromunun hem sahip olunan şeylere yönelik öz eleştirileri hem de güncel yaşantıya dair yorgunluğu kapsadığı belirtilebilir. Yani 30 yaş sendromuna sahip olan bir birey adeta geçmiş yaşantısı ile geleceğe yönelik olan planlarını düşünerek kendini puanlama eğilimine girer.

30 Yaş Sendromu Kaç Yaşında Başlar?

30 yaş sendromu bu döneme kadar yaşanan ve sahip olunan şeylerle geleceğe yönelik olan beklentilerin kesişim noktasında ortaya çıkan bir psikolojik durumdur. Dolayısıyla ele alınan bu sendromun hem 18-30 yaş arası dönemle hem de 30-60 yaş arasıyla bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu da 30 yaş sendromunun kesin bir şekilde adını aldığı yaş evresinde ortaya çıkmadığını gösterir. Yani ne olduğu ve hangi belirtilerle kendini gösterdiği incelenen bu sendromun 30 yaşından önce veya sonra ortaya çıkması olasıdır. Genellikle 28, 29 yaş gibi 30 yaş evresine yakın olan dönemlerde ortaya çıkan bu sendrom 31, 32 yaşında ve daha sonrasında da gelişebilir. Bununla birlikte geleceğe yönelik beklentileri fazla olan kişilerde 30 yaş sendromu belirtilerinin 25 yaş gibi daha erken bir dönemde de başlayabildiği söylenmelidir.

30 Yaş Sendromu Kimlerde Görülür ve Neden Olur?

Hem kadınlarda hem de erkeklerde 30 yaş sendromunun yaygın olarak görüldüğü bilinir. Çünkü günümüzde kadın ve erkek bireylerin toplumsal baskılardan sıyrılarak ortak paydada buluştuğu ve görevler ile sorumluluklar bakımından daha eşit bir düzlemde yer almaya başladığı söylenebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre erkek bireylerde 30 yaş bunalımının daha yaygın olarak görüldüğünün belirlendiği de belirtilmelidir. 30 yaş sendromu olarak adlandırılan bunalım dönemi panik bozukluk, depresyon, anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi durumları beraberinde getirebilir. Bu sendromun kişilerde görülmesinin temel nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir: