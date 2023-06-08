34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çok az bir süre kaldı. Sınav 17 ve 18 Haziran'da yapılacak. Bu sene ilk olarak 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlara yönelik YKS için özel bir uygulama hayata geçirilecek. Devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ayrıldı. Haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek. Kontenjanların merkezi yerleştirmeyle dolmaması veya kayıtlar sonrası boş kalması durumunda ek yerleştirme yapılacak.

KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, kadınların yükseköğretimdeki yeri açısından birçok gelişmiş ülkenin önünde yer alıyor. Türkiye'deki 33 bin 385 profesörden 11 bin 230'u kadın. Geçen yıl yüzde 32 olan kadın profesör oranı da bu yıl yüzde 33,64'e yükseldi. Oran yüzde 20,8 olan AB ülkeleri ortalamasının çok üstünde bulunuyor. Yükseköğretimde rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksekokul müdürü gibi yönetici konumundaki kadınların AB ortalaması yüzde 24 iken Türkiye'de bu oran yüzde 32. Üniversitelerde 84 bin 398 kadın akademisyen görev yapıyor.

ERKEK OKULLAŞMA ORANINI GEÇTİLER

YÖK Başkanı Erol Özvar da yükseköğretimde kadın okullaşma oranının her yıl arttığını dile getirerek, "Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla 18-22 yaş kadın okullaşma oranı yüzde 49,20 ile yüzde 40,31 olan erkek okullaşma oranının önüne geçti" demişti.