4. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı ilk kez RTEÜ’de Rize’de düzenlenecek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek fuara, katılması beklenen 200'den fazla özel sektör,20 bini aşan öğrenci ve mezunların yanı sıra, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 6 paydaş üniversite de destek verecek.

BİR ÇOK ETKİNLİKLE FIRSATLAR SUNULACAK

200'den fazla özel sektör ile kamu kurumun, 20 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımıyla hedeflenen 4. Doğu Karadeniz Fuarı'nda (DOKKAF'23); mülakat ortamlarından çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panel ve atölye çalışmalarından, simülasyon programları ve söyleşiler olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek. Fuarda ayrıca öğrenci ve mezunlara; staj yapma, işveren beklentilerini anlama, piyasadaki son gelişmeleri öğrenme, iş görüşmeleri gibi fırsatlar da sunulacak.

Fuar hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize'de ilk kez gerçekleştirilecek olan fuarda 200'den fazla özel sektör, 20 bini aşan öğrenci ve mezunlar ve 6 Üniversite'nin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Prof. Yılmaz, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü etkinliklerde ayrıca işveren ve üniversiteleri bir araya getireceklerini ifade etti.

"İNSANIN HAYALİ OLMADAN HEDEFİ OLAMAZ"

Çalışan, üreten ve bu topraklara, ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na bekliyoruz ifadelerine yer veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi "İnsanın hayali olmadan hedefi olamaz". Her şey bir hayalle başlar. Bizler de gençlerimizle, onların hayallerindeki firma, kurum ve kuruluşları buluşturarak hayallerine giden yolda katkı sunmak istiyoruz.''

Bu tür etkinliklerin hem iş sektörü hem de öğrenciler açısından bir fırsat olduğunu söyleyen Yılmaz, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarını 17-18 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet etti.