4 ilde eğitime kademeli geçiş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı. Eğitim-öğretim sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda başlayacak. Deprem nedeniyle 81 ilde eğitime ara verildiğini hatırlatan Özer, 20 Şubat'ta Elazığ dahil 71 ilde eğitim- öğretime başlandığını, yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenciyi eğitimle buluşturduklarını söyledi.Özer, ikili eğitim gerekmesi durumunda taşımalı eğitim süreçlerini de yöneteceklerine değinerek "Söz konusu 4 ildeki diğer ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını valiliklere bırakıyoruz. Diğer taraftan, 6 Şubat tarihinden itibaren bu travmayı atlatmaları için çadırlarda, konteyner ve prefabrik okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Bölgemizde 1793 çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocuklarımız eğitim-öğretime devam ediyor" diye konuştu.Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle ilgili de bilgi veren Özer, "8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için bölgedeki 734 noktada destekleme ve yetiştirme kursları açtık. Her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz. Yaklaşık 40 milyar TL'lik bir yatırımı bölgeye aktarıyoruz. Yatırımları, koordineli şekilde birkaç hafta içerisinde nihayetlendirmiş olacağız. Bölgeye çelik konstrüksiyonlu prefabrik kalıcı okullar yapacağız. Bölgeye 500 yeni prefabrik okul yapma kararı aldık" bilgisini verdi.