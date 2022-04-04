4 milyon basılı kitap, 850 milyon dijital kaynak bulunuyor

58'inci Kütüphane Haftası'nı kitap okuma ve kültür sanat etkinlikleri ile kutlayan Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri; 4 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynakla Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi'nde yıl boyunca halka hizmet veriyor.

2007'de Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi olarak seçilen KKTC'nin ve Kıbrıs'ın en büyük kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane; bin kişilik 4 amfi, 350 kişilik tiyatro sahnesi, 600 kişilik kafeterya, 600 kişilik çalışma masaları ve sergi salonu ile dünya standartlarında bir kültür ve bilgi erişim merkezi olarak hizmet sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, aynı zamanda, Aralık 2020'de hizmete başlayan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane ile birlikte oluşan Yakın Doğu Oluşum Kütüphanelerinin de merkezini oluşturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane'de yer alan Nadir Eser Koleksiyonları; başta Osmanlıca, Arapça ve Farsça eserlerden oluşan el yazması koleksiyonu ve Türkçe, Rumca, Rusça ve farklı dillerdeki nadir eserleri bir araya getiriyor.